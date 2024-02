(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al Grande Fratello confronto fraTagli eFalsone, dopo che quest'ultimo, in settimana, aveva criticato il comportamento di lei dicendo che si sarebbe vergognato al posto di sua figlia.

Marco Maddaloni - Grande Fratello (US Endemol Shine) Il Grande Fratello arriva alla trentottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova ... (davidemaggio)

Nuovo appuntamento con Grande Fratello , ecco le anticipazioni di mercoledì 21 febbraio 2024 . confronto - scontro per Beatrice e Marco , Simona contro ... (metropolitanmagazine)

Al GF è scontro tra Simona e Alessio: “Non permetterti di giudicarmi come madre”: Nel filmato che Signorini ha mostrato prima della loro disputa, si sono visti i confronti tra i due in settimane, con Falsone che ha più volte punzecchiato Simona Tagli per il suo lavoro, definendola ... fanpage

Grande Fratello, Marco Maddaloni respinge la richiesta di Signorini: Ancora tensione al Grande Fratello, questa volta tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi, che si sono scontrati duramente nella Casa più spiata d'Italia in seguito ad una cena in cui il judoka avrebbe ... corrieredellosport

Grande Fratello, scontro Luzzi-Maddaloni: interviene Alfonso Signorini: Tra i nominati troviamo Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Ad inizio puntata il loft di Cinecittà si è infiammato sin da subito con lo scontro tra ... dilei