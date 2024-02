Ventiseiesima giornata Serie A 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 23 e lunedì 26 febbraio: GLI ARBITRI BOLOGNA-HELLAS VERONA: venerdì 23/02 h. 20.45 Arbitro: Abisso Assistenti: Bresmes-Di Monte Iv uomo: Camplone Var: Sozza Avar: Mazzoleni SASSUOLO-EMPOLI: 24/02 h. 15.00 Arbitro: Aureliano Assistenti: Preti-Vecchi Iv uomo: Bonacina Var: Serra Avar: Mariani SALERNITANA-MONZA: 24/02 h. 18.00 Arbitro: Fabbri Assistenti: Perrotti-Cipriani Iv uomo: Minelli Var: ...

