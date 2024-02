Il satellite Ers-2 in caduta libera sulla Terra | quando avverrà l' impatto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo circa trent'anni di funzionamento nello spazio per conto dell'Esa, ilartificiale, grande come un pullman, ha esaurito la propria funzione

Spazio: Occhi puntati sul satellite Ers - 2 in caduta verso Terra - blue News: Mancano ormai poche ore al rientro incontrollato in atmosfera del satellite europeo per l'osservazione della Terra Ers - 2 (European Remote - Sensing satellite 2), che l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) prevede per la sera di mercoled 21 febbraio, con un ampio margine di incertezza dovuto all'influenza dell'attivit ...

Occhi puntati sul satellite Ers - 2 in caduta verso Terra: il rientro previsto per mercoledì: Mancano ormai poche ore al rientro incontrollato in atmosfera del satellite europeo per l'osservazione della Terra Ers - 2 (European Remote - Sensing satellite 2) , che l'Agenzia Spaziale Europea prevede per la sera di mercoledì 21 febbraio. C'è però un ampio margine di incertezza sull'orario, di quasi 7 ore. Il ...

Ers - 2 presto brucerà in atmosfera: Dopo quasi 30 anni di permanenza in orbita, il satellite Ers - 2 di Esa sta cadendo nell'atmosfera terrestre e presto si disintegrerà. Lo storico satellite per l'osservazione della Terra , lanciato il 21 aprile 1995, è infatti protagonista in ...