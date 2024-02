Giochi rari per PlayStation | se ne hai uno così vale quanto una casa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quanti tra voi erano – o magari lo sono ancora – appassionati di console e video? Bene, questo articolo potrebbe interessarvi nel caso abbiate tenuto da parte vecchi titoli sviluppati per la piattaforma. In redazione abbiamo effettuato ricerche inerenti ai titoli più amati nel mondo del collezionismo e di conseguenza quelli dal valore più alto, magari dopo queste righe scoprite di averne qualcuno nella vostra collezione! Crash Bandicoot Credit photo: WikipediaPartiamo subito forte, su Heritage Auctions, una copia sigillata del famoso titolo Crash Bandicoot per la primaviene venduto alla bellezza di 94.000 dollari. Questo gioco dell’asta ad esempio ha una valutazione sigillata WATA 9.4 ed è tenuto a dir poco in condizioni perfette. Crash Bandicoot è un classico che molti tra voi ricorderanno come ...

