Constellation | la recensione | un UFO approda nel catalogo Apple Tv+

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La serie:, del 2024 Creata da: Peter Harness. Cast: Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D’Arcy. Genere: Mistero, fantascienza. Durata: 55 minuti/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: SuTv+. Trama: Dopo un drammatico incidente nello spazio, l’astronauta svedese Jo torna sulla Terra e si riunisce alla sua famiglia. Tra allucinazioni e parti mancanti della sua vita, qualcosa sembra però essere decisamente fuori posto. Al momento, quello diTv+ è senz’altro ilstreaming più ricco di fantascienza, primato reso ancor più solido e incontrastato dopo le discutibili cancellazioni di Raised by Wolves da parte di HBO Max e di The Expanse su Prime Video. Tuttavia, come ben sanno gli appassionati, dietro l’etichetta “sci-fi” si celano un gran numero di mondi e di generi ...