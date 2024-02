Colonnine per l' auto elettrica a quota 50 mila | ma la metà è inutilizzabile

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ledi ricarica per l’in Italia hanno superato50, per la precisione sono 50.678 in aumento del 38% in un anno. Dunque tutto bene? Non proprio. Perché il 18% delle infrastrutture installate èvisto che la burocrazia impedisce il collegamento alla rete da parte dei distributori di energia. Non solo: numerosesono inservibili a causa di inefficienze, vandalismi e soste vietate. A conti fatti, insomma, ad essere davvero operative sono il 50% di quelle installate. Infine pochissime sono le “spine” veloci: su 50.678, ben 43.564 hanno una potenza inferiore a 50 kW (con tempi lunghissimi per il “pieno”), mentre solo 4.579 vanno da 50 a 149 kW, e 2.535 da 150 kW in su. Italia spaccata anche ...

