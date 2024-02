BigMama | il discorso all’ONU contro il body shaming | “Crescere e guardare al futuro”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dal palco del teatro Ariston a quello delle Nazioni Unite., reduce da un incredibile successo grazie alla sua esibizione durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, continua a far sentire la sua voce, questa volta al Palazzo di Vetro di New York. Un momento in cui la cantante potrà tornare a parlare dei temi che le stanno più cari e che gravitano attorno alla sua produzione artistica., ilGiovedì 22 febbraio 2024, nome d’arte di Marianna Mammone, terrà unal Palazzo di Vetro di New York: un momento di grande orgoglio per la cantante, che nell’ambito dell’iniziativa Le arti per la cittadinanza globale, inserita all’interno della conferenza internazionale GCMUN (Global Citizens Model United Nations), potrà far sentire la sua voce ...