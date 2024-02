Basket | Nba | morto a 68 anni Robert Reid

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – La Nba è in lutto per la scomparsa di, lungo degli Houston Rockets, dal 1977 al 1987, stroncato da un cancro all’età di 68. Nelle sue dieci stagioni con la maglia dei Rockets ha giocato due finali Nba, nel 1981 e nel 1986, disputando in totale 919 partite con medie di 11.4 punti e 4.5 rimbalzi. Lo ha ricordato l’attuale proprietario dei Rockets, Tillman Fertitta: “Ho avuto il privilegio di conoscereper oltre 40: non lo dimenticheremo”. Dopo Houstonha giocato in Nba anche con Charlotte, Portland e Philadelphia. L'articolo CalcioWeb.

Boston, 21 feb. – (Adnkronos) – “Chi è il giocatore più forte della Nba? Sono io. Ho molto rispetto per tantissimi giocatori in questa lega: Giannis ... (calcioweb.eu)

