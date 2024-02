Poste italiane | ad Arezzo il portalettere è sempre più digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 –più digitali grazie ai nuovi palmari anche in provincia di. I nuovi dispositivi sono in grado di gestire corrispondenza e pacchi in contrassegno e permettono il pagamento cashless tramite la funzionalità «Paga con codice» diPay, tramite la nuova tipologia di pagamento SoftPOS in modalità contactless. Inoltre, è possibile gestire ricariche telefoniche ePay, esclusivamente tramite pagamenti elettronici in modo più sicuro e veloce. Il palmare in dotazione aidei Centri di Recapito della provincia di, infatti, oltre a rendere più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie ...