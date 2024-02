Navalny in streaming

(Di martedì 20 febbraio 2024), il documentario sull’oppositore politico di Vladimir Putin, è disponibile insu IWonderful, piattaformadi proprietà della IWonder, casa distributrice del film. Regia: Daniel RoherGenere: Documentario storicoAnno: 2022Paese di produzione: USAProtagonisti: Alexei, Yulia NavalnayaDurata: 98?Distribuzione: I Wonder La trama diracconta la vicenda dell’omonimo politico russo, Alexei, noto come uno dei maggiori oppositori e critici di Vladimir Putin – ha mostrato improvvisamente segni di malattia, perdendo anche conoscenza, su un volo partito da Mosca e diretto a Tomsk. A causa del malore, l’aereo ha svolto un atterraggio di emergenza nella cittadina di Omsk, doveè stato ricoverato in coma ...

Metropolis/505 - I corpi del reato. Perché Putin dice di sentirsi a casa in Italia Con Ardone, Braga, Landini, Lilin, Lupi, Molinari e ...: La madre e la vedova di Navalny intanto reclamano il corpo dell'oppositore di Putin. Che per il ... GUARDA TUTTE LE PUNTATE Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi ...

Metropolis/505 - Navalny, Tajani: 'Per Salvini verità da accertare Per me morte provocata certamente dal Cremlino': ... per il quale la verità sulle modalità della morte di Navalny 'la decideranno i giudici russi'. 'Ho ... intervista di Giulio UccieroGUARDA TUTTE LE PUNTATE Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al ...

Omaggio a Sforza Fogliani, Intimità e maestosità in musica: ... tutti i presenti e mandato un pensiero al dissidente russo Navalny: " Mi piace credere che non sia ...un benvenuto anche a tutti coloro (e sono stati tanti) che si sono collegati in diretta streaming ...