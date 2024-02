“Quando è morto veramente Navalny” Dal carcere remoto parla una gola profonda

(Di sabato 17 febbraio 2024) Alexeysarebbemolto prima di quanto annunciato dalle autorità penitenziarie russe, molto probabilmente la notte fra giovedì e venerdì. È questo quanto testimonia un detenuto della colonia penale numero 3 di Kharp, nella regione di Yamal Nenets, citato da Novaya Gazeta Europe. La morte del dissidente, ha aggiunto la fonte, sembra aver colto di sorpresa il personale del. Ma ecco il racconto dettagliato: “Ieri mattina era iniziata una ispezione approfondita della colonia penale. La sera tardi e la notte si sono sentite auto arrivare nel complesso della colonia penale, almeno in tre diverse ondate. E la sera di giovedì i secondini hanno accelerato i controlli e la chiusura celle dei detenuti. Di solito invece le ispezioni, note con un mese di anticipo, vengono preparate da tutti, carcerieri e detenuti per evitare ...

Incidente grave in autostrada. Poco dopo le 7, sulla A12 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione ... (liberoquotidiano)

Mattia Mauro , 38 anni, alla fine del suo turno di lavoro in un'azienda di Longhena (Brescia) è morto in un tragico incidente: viveva a Dello dove ... (fanpage)

Russia, la gola profonda dallo stesso carcere di Navalny: “Quando è morto veramente”: Alexey Navalny sarebbe morto molto prima di quanto annunciato dalle autorità penitenziarie russe, molto probabilmente la notte fra ...

Adriano ha 42 anni: l’Inter, il papà morto, la fuga dall’Italia, niente alcol... tranne il cognac: Come calciatore era un talento pazzesco, ma la sua carriera è come se fosse finita nel lontano 2004, quando ad agosto — e Adriano in quel periodo ha solo 22 anni — muore il padre, suo punto di ...

Dissidi familiari, un morto nel Potentino: Erano circa le 12:00 di questa mattina quando un uomo di 67 anni, a Rapolla, in Provincia di Potenza, uccideva con diversi colpi di fucile il nipote di 40 anni. Il tragico evento pare si sia ...