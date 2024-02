Omicidio La Duca | pm chiedono ergastolo per “amanti diabolici”

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel giorno di San Valentino, la Procura di Palermo ha chiesto l’per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, accusati dell’di Carlo La, scomparso nel nulla il 31 gennaio 2019 da Cerda, in provincia di Palermo. Laera il marito della Cammalleri e migliore amico di Ferrara. I pubblici ministeri Alfredo Gagliardi e Luisa Vittoria Campanile, dopo una lunga requisitoria suddivisa in più udienze, hanno invocato la massima pena per quella che è stata definita la coppia di “”. Secondo l’accusa, Cammalleri e Ferrara avrebbero ucciso Laper poter vivere liberamente la loro relazione extraconiugale. Il corpo dell’uomo non è mai stato ritrovato. L’auto abbandonata e ripulita di ogni traccia è stata individuata in via Minutilla a ...