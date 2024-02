Dietrofestival 2024 in streaming

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è insu Raiplay Creato da: Federico CatalanoAutori: Gabriele Gravagna, Dario Migliardi, Filippo Gamen, Renato Blasetti e Andrea Di PasquaGenere: VarietàEpisodi 1Durata episodio 50?Distribuzione Rai Giunto alla sua quinta edizione, questo speciale racconta tutti i retroscena del Festival di Sanremo, portando lo spettatore nel backstage dell’Ariston, laddove batte il cuore pulsante della manifestazione, con immagini inedite che mostrano gli artisti in gara mentre si preparano alle loro esibizioni. Il Festival di Sanremo, condotto per la quinta (e ultima?) volta consecutiva da Amadeus, ha stabilito un nuovo record di ascolti per la serata finale; con 14 milioni di spettatori, pari al 74% di share, la finale di sabato 10 febbraio è diventata la più vista dal 1995, e ...