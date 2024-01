Scontrino da capogiro | Salt Bae nella bufera per un conto da 100mila euro

"È un Paese carissimo": Andrea Delogu lo ha scritto nelle sue storie Instagram a corredo di una foto che mostra lo scontrino di una colazione in ... (liberoquotidiano)

Tornano a far discutere i prezzi praticati da Salt Bae , lo chef turco che già numerose volte ha scatenato polemiche infuocate sul web e sui social per gli ...Lo chef ha pubblicato uno scontrino di alcuni clienti nel suo ristorante: prezzi da capogiro e polemica sui social: "È imbarazzante che qualcuno spenda così!". Ecco quali sono i prezzi sul menù del su ...Ti sei mai chiesto quanto costa gustare un buon caffè a Roma, seduti al tavolo Magari l'importo dello scontrino non è quello che ti aspetti.