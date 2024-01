22 minuti | è stato orribile | l' esecuzione choc con la maschera | come è morto Kenneth Smith

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ha versato lacrime prima di andarsene. L'della pena di morte in Alabama è stata al centro delle polemiche in tutto il mondo. L'uomo sottoposto a un "trattamento" con l'azoto al 100% sparato sul viso con unaanti-gas c'ha messo 22per morire. 22di pura agonia. La guida spirituale dell'assassino, Jeff Hood, ha descritto quanto ha visto nella camera della mortela "cosa peggiore" che avesse mai visto, sostenendo che i funzionari della prigione sono rimasti senza parole per il terribileche ha provocato la procedura. "Quando hanno acceso l'azoto, ha iniziato ad avere convulsioni, è balzato sulla barella ancora e ancora, ha scosso l'intera barella", ha detto Hood.è di fatto ...