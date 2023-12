“Chi si è presentato in chiesa” Funerale di Giulia Cecchettin | la loro presenza non è passata inosservata  È polemica

(Di martedì 5 dicembre 2023) Secondo le stime, oltre 10mila persone hanno partecipato ai funerali di, la 22enne uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Le esequie celebrate oggi, martedì 5 dicembre, alle 11 nella basilica di Santa Giustina a Padova, sono iniziate con l’ingresso della bara bianca di, con sopra rose bianche, accolta da un lungo applauso. Il feretro era accompagnato dai familiari stretti, papà Gino e i due figli, i fratelli della 22enne: Elena e Davide. Tantissime le persone accorse in piazza per dare l’ultimo saluto a. “Essere qui è un dovere morale”, ha detto una delle ragazze in fila circondata da persone di ogni età che nonostante il freddo e la diretta televisiva hanno scelto di essere presenti per dare un segnale contro la violenza contro le donne. ...

Altre News in Rete:

Esenzione canone Rai 2024: requisiti e scadenze per la domanda

...quadro A del modulo dell'Agenzia delle Entrate compilato in ogni sua parte dovrà essere... Esenzione canone Rai 2024 e nuova utenza: come si chiededovesse attivare una nuova utenza ...

Rimborsi 730 senza sostituto: chi li paga E quando Fiscoetasse

Concorsi scuola in arrivo, chi può partecipare. 70.000 assunzioni, ma non saranno le sole. Percorsi abilitanti, dicembre mese decisivo [FOCUS] Orizzonte Scuola

Svelato il cast di LOL 4: chi sono i comici protagonisti della nuova stagione

Con un divertente video, sono stati annunciati i comici presenti nel cast di Lol 4, la nuova stagione della divertente sfida in cui i comici professionisti devono fare di tutto per non ridere. Dopo il ...

Chi sta usando COP28 per salvare il sistema dei combustibili fossili

COP28 rischia di trasformarsi in un meeting d’emergenza per capire come salvare il sistema fossile e regalare qualche altro anno (se non decennio) ...