Napoli-Inter | Ostigard e Rrahmani centrali | Natan a sinistra Corsport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Emergenza, ilin questa stagione conosce bene questa parola. Dopo aver dovuto sopperire alle mancanze in attacco con le assenze di Kvara e Osimhen, ora Mazzarri dovrà fare i salti mortali per sistemare in qualche modo la difesa che fa acqua da tutte le parti, ci sono infatti tre esterni su quattro fuori in questo momento. “Adesso va così e contro il destino, si sa, non si gioca: Mario Rui si è fatto male con l’Empoli, ormai sono volati via venti giorni, ma una «lesione di medio grado dell’adduttore della coscia» ha bisogno dei suoi tempi; Mathias Olivera è rovinato in terra a Bergamo, settimana scorsa, se gli va bene tornerà all’inizio del 2024, perché con «il collaterale mediale del ginocchio sinistro» non si scherza; e visto che non bisogna negarsi assolutamente nulla, soprattutto sulle fasce, Alessandro Zanoli è andato a intasare ...