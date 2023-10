Inter-Benfica 1-0 | Thuram non sbaglia | primi tre punti per Inzaghi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Allo Stadio San Siro, il match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la s giorecondanata dei gironi della Champions League 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Si parte! Iniziato il match 2? Avanza il, Bastoni anticipa e chiude su Di Maria 4? Pericolosi i nerazzurri! Dumfries crossa al centro, Mkhitaryan per pochissimo non ci arriva in scivolata 7? Perde palla Bastoni in uscita, poi la difesa ribatte la conclusione di Di Maria 11? A un passo dal gol l’! Calhanoglu mette in mezzo per Dumfries che incorna in tuffo, palla ...