Ballando con le Stelle | Milly Carlucci rivela le coppie ufficiali | scopri l’elenco completo

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma…Lo scambio di amicizia sui social tra Antonella Fiordelisi e Antonino SpinalbeseI genitori di Fedez preoccupati per il figlio, rompono il silenzio: Dobbiamo essere forti per lui Manca pochissimo alla prima puntata dicon leche andrà in onda il 21 ottobre quando i vip scenderanno per la prima volta in pista. Quest’anno si può affermare chee i suoi autori hanno fatto un lavoro di casting con i fiocchi arruolando una gamma di vip super attesi e che sapranno sicuramente far divertire il pubblico. La pista da ballo è calda e pronta ad accogliere gli aspiranti ballerini in una gara che vedrà solo uno emergere sugli altri. Ma arriviamo agli abbinamenti. LEGGI ANCHE >...