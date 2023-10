Perché ci stanno dicendo di disinstallare l’app del momento

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La diffusione di Temu in Italia è stata incredibile. Di colpo la piattaforma si è posta al fianco di altre ben note, da anni nel settore, garantendo sconti considerevoli e, con l’aiuto di alcuni codici sconto, anche acquisti gratuiti. Al di là delle polemiche che generalmente scaturiscono da progetti di questo tipo, a tema inquinamento e sfruttamento (basti pensare al caso Shein, ndr), una nuova ombra va abbattendosi su Temu. Tutto nasce da un report dedicato alla piattaforma. Nel documento vengono lanciate pesanti accuse. In conclusione si suggerisce dicon estrema urgenzalicazione dal proprio dispositivo. Di seguito riportiamo tutti i rischi che gli utenti di questo market online a basso costo pare stiano correndo. Il rapporto contro Temu È di Grizzly Research il rapporto che sta scuotendo le fondamenta di Temu. La società si ...

È per dirvi che i guardacostelavorando duramente sul mare in quest'ultimo periodo per evitare soprattutto le barche dal km 25, 35 45 34.a questo livello il controllo è molto stretto ...... il suo contratto scade nel 2026, glimettendo davanti una proposta da 56 milioni lordi fino ... Nel derby stravinto il tabellino non riporta il suo nome, soloè il capitano e sa fare il ...

eSIM per i telefoni: cosa sono, come funzionano e perché sono diverse dalle SIM Sky Tg24