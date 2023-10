Ma che ca*** ascoltate? | gaffe-Nek | il gelo di Silvia Toffanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Cheper Nek, ospite dia Verissimo - lo storico programma in onda su Canale 5 - insieme al suo amico e collega Francesco Renga. Entrambi si sono raccontati a ruota libera, svelando i retroscena della loro collaborazione che li ha portati inevitabilmente anche a legare e con loro anche le rispettive famiglie. Ad un certo punto, però, Filippo Nerviani (nome reale di Nek), è scappata la parlantina e nel suo eloquio gli è scappato un “”, parola che ha determinato una reazione inequivocabilmente basita della. Questo, invece, il racconto di Francesco Renga: “Quest'estate siamo stati molto insieme, abbiamo messo in comune del tempo con le famiglie. Abbiamo preso due case a Ostuni con figli, figlie e fidanzate. Bellissimo”. Subito è intervenuto Nek per raccontare un ...