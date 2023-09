Buon compleanno Sara de Angelis | George Weah…

Ci sono poi stati gli auguri diche il trio al governo ha seriamente fatto ad una persona scomparsa, morta da mesi, Silvio Berlusconi (e sì che almeno il dolore, il ricordo, l'Aldilà ...Oggi, il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, a nome della giunta e dell'intera comunità, ha voluto rivolgere i più affettuosi auguri dia Monica Bellucci, una delle artiste italiane di fama internazionale. La città è orgogliosa di averla come sua concittadina e di vedere il suo nome brillare nel mondo dell'arte e dello ...

Buon compleanno Andy: gli auguri dell'Inter all'uomo che viveva a Milano con un cammello in garage Calciomercato.com

Buon compleanno, Cgil Collettiva.it

Mi trovavo in via XXV Aprile, a pochi metri da casa, avevamo festeggiato il compleanno di un nipotino ... "Con uno stratagemma da buon bersagliere, mantenendo la calma, torno in possesso del mio ...Max Verstappen festeggia oggi il suo 26° compleanno. Quando era un adolescente di 17 anni ... Ma non sembra che questa sia la fine in vista, perché è in una buona posizione per vincere altri titoli ...