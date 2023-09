Video Osimhen | l’amico Akatugba | “Victor non rinnoverà con il Napoli E’ una vergogna quanto accaduto”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In un messaggio sui social, Omaha espresso il timore chepossa presto dire addio al. Tantissime polemiche in seguito aisu TikTok pubblicati dalla SSCche ironizzavano sudopo il calcio di rigore sbagliato a Bologna. A soffermarsi su, ma anche sul rapporto tra il nigeriano e l’allenatore Rudi Garcia, è statononchè membro dell’entourage di, Oma, che sui social ha scritto: “Ho visto un giovane giocatore Nigeriano di Lagos andare atre anni fa e vincere il campionato dopo 33 anni e riportare il club al top nel calcio italiano. Tutto andava bene, tutti erano pazzi di lui, ...

Aria tesa in casa Napoli. Dopo lo 0-0 col Bologna tra Victor Osimhen e la società non scorre buon sangue. Il calciatore nigeriano aveva già ...

Non bastavano i risultati, a Napoli scoppia la grana Osimhen . E tutto per un VIDEO postato dalla società sul proprio canale TikTok nella giornata ...

... la reazione del club Scoppiato il TikTokgate in casa Napoli, dopo la diffusione dei duesu Victorin cui prendevano apertamente in giro l'attaccante dei campioni d'Italia, in un caso ...E' bufera sotto il Vesuvio, dopo il tweet dell'agente di Victor, Roberto Calenda, il procuratore minaccia azioni legali contro la società partenopea, pietra dello scandalo ilpubblicato dal club azzurro su TikTok. Secondo quanto denunciato dal suo ...

L'agente di Victor Osimhen furioso con il Napoli per questo video pubblicato su TikTok La7

Il video pubblicato sui social del Napoli che prende in giro Osimhen Corriere TV

E' bufera sotto il Vesuvio, dopo il tweet dell'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, il procuratore minaccia azioni legali contro la società partenopea, pietra dello scandalo il video pubblicato ...Napoli, 27 set. - (Adnkronos) - Alta tensione tra il Napoli e la sua stella più luminosa Victor Osimhen. Dopo il caso sollevato dall'agente del nigeriano Roberto Calenda per un video postato dal ...