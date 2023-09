Tragico incidente in autostrada a Ferrara | muoiono madre e figlia di 5 anni

(Di mercoledì 27 settembre 2023)sono morte oggi pomeriggio in unstradale sull'A13, tra i caselli diNord eSud . La donna aveva 49ed era originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme (Padova), mentre laavrebbe compiuto 6tra pochi giorni. Alla guida dell’auto c'era il padre della bimba, 50, che ha riportato lievi ferite...

Un ragazzino di 11 anni , in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un’auto a Marzocca di Senigallia (Ancona) ed è morto . E’ accaduto nel ...

Viareggio: la storia commovente del padre di Emma, morta Dopo il fidanzato. C'è un uomo in difficoltà fra le onde, lui salta sul patino e corre a ...

Brutto guaio per Sophia Loren . La celebre attrice vittima di un bruttissimo Incidente è stata Ricoverata in una clinica svizzera. Ecco cosa è ...

OLBIA. Un uomo di 76 anni, originario di Nuoro, è morto in unstradale avvenuto sulla circonvallazione ovest nei pressi dell'ospedale nuovo. È accaduto intorno alle ore 17:00. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Locale guidata dal ...Sono tre giovani ad aver perso la vita nelsulla superstrada Cassino Sora. Si tratta di due fidanzati, Alessio Tuzi 30 anni ed Iris De Vincenzi ( in foto).

Bimbo di 5 anni morto avvelenato dall'elio di un palloncino, il giudice: Tragico incidente Fanpage.it

Tragico incidente in moto: l'automobilista è indagata per omicidio stradale BresciaToday

Sembrava che lo sportivo non potesse più tornare a essere quello di prima, ma oggi - a centottanta giorni di distanza da quel tragico giorno - Scardina è tornato a parlare e ha scelto Instagram per ...Madre e figlia sono morte oggi pomeriggio in un incidente stradale sull'autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud . La donna aveva 49 anni ed ...