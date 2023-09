Il Milan vince in rimonta 3-1 a Cagliari

Possibile riposo per Giroud col Cagliari, torna Theo Hernandez CARNAGO (VARESE) - Prosegue la preparazione del Milan in vista della trasferta di ...

Cagliari - Missione compiuta per il Milan all'Unipol Domus, dove ha sconfitto in rimonta a domicilio il Cagliari (1 - 3) nel match valido per la 6ª ...

Cagliari (ITALPRESS) – Il Milan rimonta e vince contro il Cagliari per 3-1, agguantando momentaneamente l'Inter in cima alla classifica. Sono Okafor, ...

AGI - Ilin rimonta in casa del Cagliari nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di Serie A. All'Unipol Domus finisce 3 - 1 per i rossoneri, che ribaltano l'iniziale gol di ...Sul finale di primo tempo risponde ile la ribalta: ci pensano Okafor, col primo gol in Serie ... Verona - Atalanta 0 - 1: basta un gol di Koopmeiners alla DeaL'Atalantain trasferta a ...

Il Milan vince a Cagliari in rimonta AGI - Agenzia Italia

Serie A: il Milan vince a Cagliari 3-1. Successi per Atalanta e Empoli Agenzia ANSA

Un buon Milan vince in rimonta (non succedeva dal derby del 3 settembre 2022) a Cagliari e si porta a quota 15 punti su 18 disponibili. Finisce 3 a 1 per i rossoneri che dominano per gran parte del ...CAGLIARI. Vittoria in rimonta per il Milan all’Unipol Domus. Il Cagliari di Ranieri ancora sconfitto, per 1-3, contro i rossoneri.