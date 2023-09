Come bloccare l’addebito del canone Rai sull’assegno pensione | il modulo da inviare

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 26 settembre 2023)bisogna fare per poterdelRai, dall’assegno della: ecco il procedimento eilIn Italia, ma in tutta Europa in generale, si è assistito a una impennata di prezzi da far venire la pelle d’oca. Ogni cosa, dalla frutta e verdura, alla pasta, al latte, a utensili di uso quotidiano, alla benzina e assicurazioni, ha visto i propri prezzi lievitare esponenzialmente. In particolare, dovuto alla guerra che si combatte tra Russia e Ucraina, che ha avuto un effetto domino su tutti i mercati mondiali. E più di tutti, ciò che preoccupa le famiglie italiane, è il pagamento delle utenze.RAI:annullarediretto sulla ...