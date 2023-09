Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023)DEL 25 SETTEMBREORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6TERMINI-CASSINO RESTA SOSPESA LA CIRCONE A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA A SPARANISE; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO, I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELNI. E VEDIAMO LA SITUAZIONE SULLA RETE VIARIA PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA-TERAMO FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, E SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SULLA ...