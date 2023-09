NFL 2023 2024 | week 3 in tv | calendario | programma | orari e diretta streaming su Dazn

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il, il, glie le dirette tv relativi alla3 della stagione NFL. La settimana si apre con una delle squadre che più ha impressionato in questo inizio di stagione regolare, ovvero i San Francisco 49ers. La franchigia californiana ospita in casa i New York Giants. Il SNF vedrà invece i Las Vegas Raiders affrontare i Pittsburgh Steelers, reduci dall’incredibile performance difensiva ai danni di Cleveland. Anche questa settimana due ‘posticipi’ al Monday Night: Tampa Bay contro Philadelphia e Cincinnati (a caccia della prima vittoria) contro i Rams. Anche quest’anno saràa trasmettere la stagione NFL, con fino a cinque incontri ina settimana. Inoltre, la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non ...