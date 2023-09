(Di lunedì 25 settembre 2023) Un'arma in più per Alberto Gilardino chelapotrà avere a disposizione, seppur non ancora al cento per cento, Junior, l'attaccante brasiliano arrivato in estate dal Milan ma ...

Un'arma in più per Alberto Gilardino chela Roma potrà avere a disposizione, seppur non ancora al cento per cento, Junior, l'attaccante brasiliano arrivato in estate dal Milan ma frenato da un infortunio muscolare. "Ora però ...Juniornon vede l'ora di fare quel debutto con la maglia del Genoa che finora è sempre stato rimandato a causa del guaio muscolare rimediato a luglio in un'amichevoleil Real Madrid ...

Messias, contro la Roma sarà una partita tosta Agenzia ANSA

Genoa, Messias: "Contro la Roma dovrei tornare in panchina, sarà una partita difficile" Voce Giallo Rossa

La prossima con la Roma "Una partita tosta, la Roma è qualità e fisico, dovremo fare una partita perfetta per fare i punti di cui abbiamo bisogno. Dovremo fare una partita attenta e sfruttare le ...“Una partita tosta contro una squadra di grande fisicità e qualità. Dobbiamo fare una gara perfetta cercando di fare i punti che dobbiamo fare” ...