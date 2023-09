Leucemia linfatica cronica | campagna favorisce confronto medico-paziente

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – In occasione del mese di settembre, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori del sangue, AbbVie promuove 'Faccia a faccia con la Llc': untra medici, pazienti, associazioni e psico-oncologi per favorire il dialogo nella, alla luce delle nuove prospettive di trattamento e delle attuali sfide italiane. Lo comunica l'azienda farmaceutica in una nota. L'iniziativa beneficia del patrocinio di Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), Avis (Associazione volontari italiani del sangue), Fondazione Gimema Onlus e dell'associazione La Lampada di Aladino. L'obiettivo – spiega AbbVie – è identificare le buone pratiche e gli eventuali vuoti relazionali, comportamentali e assistenziali e favorire la comunicazione ...