(Di lunedì 25 settembre 2023) Al brutto non ci si può abituare. Ma non lo si può neppure accettare. Una piccola comunità scolastica di una popolosa frazione alle porte della città aspetta da anni che il grazioso edificio (un tempo) che ospitaelementare, risalente agli anni Sessanta del secolo scorso, sia oggetto di manutenzione; che a guardar bene non più ordinaria, ma straordinaria. Ci fa specie, tanta specie, che l’assessore di riferimento, che gira come una trottola e che puntualmente diletta i sui fans di lunghi resoconti trascura un così importante luogo deputato alla formazione delle giovani generazioni. Possiamo capire la mole di richieste, possiamo capire la scarsità di risorse (ma col PNRR parrebbe che i lilleri ci siano da spendere), capiamo tutto, ma non ci capacitiamo perché quando si tratta di intervenire nel pubblico bisogna attendere le calende greche per vedere qualche ...

Si ritorna a scuola in edifici vecchi, spesso fatiscenti, in molti casi con i banchi abbandonati durante la pandemia ancora accatastati da qualche ...

Il caldo estremo sta trasformando l'esperienza didattica in un incubo per studenti e docenti. Negli ultimi giorni, le aule , spesso di dimensioni ...

Per di più di domenica mattina, visto che il 1° ottobrein una giornata festiva. Ma dal ... ogni giorno in Italia 26,8 milioni di italiani usano mezzi di trasporto per recarsi ao a lavoro, ...Questa notizia, carpita spulciando i titoli di 'Orizzonte',a fagiolo nel pieno di una polemica che ha visto l'attuale governo di destra esibirsi in una prova muscolare post - Caivano con ...

Cade controsoffitto scuola primaria a Milano: bambini rimandati a casa. «Mezzo istituto era allagato» leggo.it

La scuola cade a pezzi,...ma è in periferia! lortica.it

Aule allagate e bambini costretti a tornare a casa. Non c'è pace per la scuola elementare "Rodari" di via Rossini. Questa mattina, secondo quanto denunciato da genitori e insegnanti, molti bambini son ...Un crollo parziale di un sottotetto si è verificato in un'aula della scuola primaria Martin Luther King, stamani, a Milano. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno dichiarato ...