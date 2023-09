Gli ucraini decapitano il vertice militare russo in Crimea

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’attacco missilistico ucraino di venerdì scorso ha colpito la sede della marina russa in, uccidendo il generale Viktor Sokolov e trentaquattro ufficiali. Più di cento i feriti, secondo quanto riportato da Kyjiv oggi. L’offensiva, come detto, è avvenuta venerdì 22 settembre nel centro di Sebastopoli, città sulla costa delle, penisola occupata dalla Russia e punto strategicoper la sua posizione sul mar Nero. Si è trattato di un duro colpo per Mosca, che negli ultimi mesi ha subito una serie di attacchi nel porto di Sebastopoli, determinante per il commercio di grano ucraino. Le immagini hanno ripreso l’edificio della marina avvolto dal fumo. «Il quartier generale è irrecuperabile», hanno dichiarato le forze speciali ucraine. Commander of the Russian Black Sea Fleet admiral Viktor Sokolov died in the missile ...