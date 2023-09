L'molnupiravir (Lagevrio), usato come cura domiciliare contro- 19 , potrebbe aver favorito alcune mutazioni del virus Sars - Cov - 2, che si ritrovano in maniera caratteristica solo ......usati per la cura di artrite reumatoide e psoriasi si sono dimostrati efficaci in caso diper ... I farmaci sono stati aggiunti alla cura standard composta dall'remdesivir e dal ...

Covid: sospetti sull’antivirale: “Potrebbe aver scatenato le varianti” la Repubblica

Covid, l'antivirale molnupiravir potrebbe aver scatenato alcune varianti TGLA7

Lo sostiene uno studio pubblicato su Nature, ma il virologo Giovanni Maga rassicura: “Un possibile effetto che si manifesta dopo un uso prolungato” ...Sono trenta le persone ricoverate per Covid. I numeri tornano a salire: da agosto ad oggi il turn over è costante senza che vi sia mai un posto letto disponibile ...