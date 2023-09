Arnautovic dopo l’infortunio | «Torno presto | forza Inter!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Purtropposarà costretto a stare fuori a lungo,muscolare accusato ieri al 90? di Empoli-Inter. All’indomani dello stop, l’attaccante austriaco ringrazia tutti per il supporto e dà appuntamento in campo. ASSENZATA – Markostarà fuori ipoteticamente fra quarantacinque giorni e due mesi,muscolare al 90? di Empoli-Inter. Uno stop che riduce le opzioni in attacco per Simone Inzaghi. Stamattina per lui gli esami strumentali, che hanno confermato la gravità del problema fisico come già era apparso sul momento. Attraverso il suo account ufficiale Instagram,ha mandato un messaggio: “Grazie a tutti, compagni e tifosi, per l’affetto.! ...