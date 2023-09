Italian Softball Series 2023 | Forlì vola sul 2-0 nella finale contro Caronno

(Di sabato 23 settembre 2023) Prime due gare in archivio per le, lascudetto della stagione. Persi tratta di un avvicinamento significativo allo scudetto, che aveva vinto per l’ultima volta nel 2021. Arriva infatti il 2-0 sulle Rheavendors, costrette ora a rimontare in trasferta questo doppio svantaggio la prossima settimana. In gara-1 arriva un tonante 8-0 da parte del club forlivese, che offre il benvenutosotto forma di tre punti nell’inning d’apertura, due dei quali arrivano dal fuoricampo di Ricchi; ci pensa poi Spiotta ad andare avanti con il singolo del 3-0. Giacometti, nel terzo inning, s’inventa un fuoricampo molto lungo per il 4-0, poi, nelle ultime due riprese, ...

Il grande momento è arrivato anche per il campionato italiano di. Con un occhio rivolto al diamante e l'altro logicamente al meteo, va in scena oggi il primo atto delleSeries: si parte nel pomeriggio (ore 16) sul diamante di Caronno, con replica poco dopo la conclusione della prima partita. La serie tricolore si sposterà poi la prossima settimana al ...L'Series 2023 si aprirà sul diamante "Francesco Nespoli" di Caronno Pertusella (VA) con le prime due gare in programma sabato 23 settembre a partire dalle ore 16 . Tutti gli ...

Presentazione Italian Softball Series 2023 politicamentecorretto.com

Italian Softball Series: Forlì apre con una doppietta Agenparl

CARONNO PERTUSELLA – Inizio ritardato di due ore per il maltempo delle Italian softball series 2023 sabato pomeriggio al campo di Bariola, dalle 16 alle 18, in campo le locali della Rheavendors ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI POLONIA-USA COSA DEVE FARE L'ITALIA PER QUALIFICARSI: TUTTI GLI INCROCI Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA L ...