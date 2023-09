Giorgio Napolitano | le ultime ore con la moglie Clio e i due figli al fianco

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) – Il Presidente emerito della Repubblica, si è spento oggi all’età di 98 anni nella clinica Salvator Mundi di Roma. Il quadro clinico del senatore era apparso molto critico negli ultimi giorni. Ad assisterlo nel suo periodo di degenza laMaria Bittoni e i due figli, Giovanni e Giulio. Un capannello di curiosi si è radunato in serata davanti alla clinica al Gianicolo. A presidiare l’ingresso della struttura sanitaria una pattuglia di Carabinieri. Presenti anche diversi giornalisti, accorsi dopo la notizia della morte dell’ex Capo dello Stato. In serata, è stato reso noto che la camera ardente verrà allestita al Senato, con ogni probabilità a partire dalla mattina di domenica 24 settembre. All’inizio della prossima settimana si dovrebbe tenere il Consiglio dei ministri per ...

Il comunista che diventò re per salvare la Repubblica. Ci sono una serie di ossimori logici in questa frase, ma il peso politico della sua presidenza ne giustifica l'onomastica.dovette occuparsi, superati gli 80 anni, di traghettare l'Italia in una delle crisi più tragiche della storia repubblicana. Una crisi economica e politica. Per farlo, fu necessario ...Con la morte del presidente emeritoè scomparso uno dei principali protagonisti della storia politica italiana. Decine i messaggi di cordoglio da parte del mondo politico e istituzionale, italiano e internazionale. Di ...

