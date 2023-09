Cremonese | Stroppa sul pareggio | “Meritavamo i tre punti | peccato…”

Debutto con pareggio per Giovanninella panchina della. I grigiorossi contro l'Ascoli hanno diviso la posta in palio, ma il risultato è bugiardo secondo il tecnico: "Avevamo speso molto e con l'uomo in meno non ...Niente da fare nemmeno per la, alla prima di, i grigiorossi trovano due volte il vantaggio con Coda ma arriva la doppia reazione dell'Ascoli che firma il pari approfittando anche ...

Che Cremonese ha trovato Giovanni Stroppa CremonaSport

L'allenatore è deluso dal risultato, lui puntava ai tre punti: "Per quello che ho visto dalla squadra, meritavamo una vittoria..." ...La squadra grigiorossa, schierata con il 3-5-2 dal nuovo allenatore, mostra qualche spunto interessante, ma ancora una volta Castagnetti e compagni non riescono ad assestare il colpo del ko ...