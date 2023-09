F1 | GP Giappone 2023 | risultati e classifica FP1 Verstappen precede Sainz | Norris e Leclerc | Perez 11°

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Maxha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka il campione del mondo ha messo in mostra una serie di giri impossibili per tutti gli altri, chiudendo con un ottimo 1:31.647. Alle sue spalle un solidissimo Carlosa 626 millesimi, quindi Landoterzo a 745 e quarto Charlesa 927. Quinto Yuki Tsunoda a 950 millesimi, sesto Fernando Alonso a 1.003, settimo Oscar Piastri a 1.066, ottavo Alexander Albon a 1.344, quindi nono Liam Lawson a 1.358, con Lance Stroll decimo a 1.393. Non va oltre l’11a posizione Sergioa 1.396 davanti a Pierre Gasly, quindi 13° George Russell che, come il suo ...