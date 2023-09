Una maglia | una storia … il Rimini 1983-84 con i colori del mare

Leggi su glieroidelcalcio

Ho il piacere di condividere una delle più belle maglie della mia collezione; tappa, per ora finale, del virtuale trittico emiliano-romagnolo di maglie descritte in queste settimane. E' una davvero rarissima e da stropicciarsi gli occhi questa del Cesena, utilizzata solamente nel corso della stagione 1983-84 in cui i romagnoli, allenati da mister Beppe Materazzi, militarono nel girone A della serie C1 insieme a squadre di categoria superiore quali Bologna, Parma, Vicenza e Brescia. Gigi Nicassio con questo modello di maglia durante la sfida contro il Modena La maglia è a manica corta, in lanetta leggera, davanti sembra il classico modello Arsenal (o Braga, per chi ha visto la partita di ...