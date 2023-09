Torna la Fiera del bestiame e dell’agricoltura scalvina

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Vilminore di Scalve. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si terrà l’edizione 2023 delladelnei campi di fronte alla Latteria Sociale di Scalve. Una festa tipica che vedrà gli agricoltori e allevatori locali riunirsi per proclamare il miglior capo die per sfidarsi in gare di mungitura. L’appuntamento è dalle 8 alle 12.30: il primo giorno dedicato caprette, il secondo giorno con tantissime mucche. Entrambi i giorni alle 12.00 si terrà la gara di mungitura, e sabato sera alle 20 si terrà anche la sfilata dei trattori, che parte da Vilminore di Scalve fino a Vilmaggiore. Inoltre, sarà disponibile un punto ristoro dove poter assaggiare le gustose Creste Scalvine, piatto moderno che riassume l’animain ogni boccone.