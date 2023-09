Milan | riposo per Leao | l’idea di Pioli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Nella sfida contro il Newcastle Rafaelè apparso poco lucido e stanco, per questostarebbe pensando a un po’ di turnover Nella sfida contro il Newcastle Rafaelè apparso poco lucido e stanco, per questostarebbe pensando a un po’ di turnover. Contro il Verona o il Cagliari, l’allenatore rossonero potrebbe cambiare qualcosa. Il portoghese, dunque, potrebbe finire in panchina coi rossoneri per recuperare un po’ di energie in questo tour di partite fino alla prossima sosta per le Nazionali. Lo scrive il Corriere dello Sport.