“Io usato per giustificare spazio a no vax” | il post di Galli su Rai e caso Citro della Riva

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) L'infettivologo: "Ignobile trappola, trattandosi di Rai Radio 1 sono stato meno prudente di quanto sarebbe stato necessario" “Considero, per quanto mi riguarda, che si sia trattato di un’ignobile trappola, in cui sono statoper ‘’ lodato al no vax. Trattandosi di Rai Radio 1, il servizio pubblico, sono stato meno prudente di quanto sarebbe stato necessario”. Così su X l’infettivologo Massimotorna sulla sua partecipazione alla trasmissione ‘Giù la maschera’ su Rai Radio 1, condotta da Marcello Foa, dove era ospite anche il medico Massimoche ha parlato di cure non assicurate ai malati di Covid e di presunti pericoli dei vaccini. “Da decenni, fin dai tempi in cui imperversavano i negatori di Hiv/Aids – ricorda ...