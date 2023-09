(Di giovedì 21 settembre 2023) commenta A) un giovane di 17 anni è morto in seguito alle ferite riportate in unstradale. Il ragazzo,, eradi un'auto che per cause ancora in fase ...

commenta A(Matera) un giovane di 17 anni è morto in seguito alle ferite riportate in unstradale. Il ragazzo, senza patente , era alla guida di un'auto che per cause ancora in fase di ...Un ragazzo di 17 anni, alla guida dell'auto senza patente, è morto in unstradale avvenuto nella notte, sulla strada Pozzitello - San Basilio, in territorio di. L'auto, con a bordo ...

Incidente a Pisticci (Matera), muore 17enne: era alla guida senza patente TGCOM

Matera, incidente stradale a Pisticci: muore un 17enne TGLA7

Lo schianto sull'auto di un familiare della vittima. Con il ragazzo c'era un altro giovane, rimasto ferito in maniera lieve ...Home Adn Kronos Incidente a Matera, auto guidata da minore si schianta contro albero: un morto ...