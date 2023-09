(Di giovedì 21 settembre 2023) Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per la procedura di reclutamento di oltreinsegnanti. In Gazzetta Ufficiale è già stato il decreto di autorizzazione per 30.216, che dovrà essere incrementato a 40.561, come annunciato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo .

'Iformano le generazioni del futuro' Nel corso dell'evento vengono premiati gli studenti che hanno partecipato al"The Kids are All Rights", finalizzato a potenziare le conoscenze ...L'INPS ha appena pubblicato il bando diSuperMedia 2023 per il periodo 2022 - 2023 in favore di figli o orfani ed equiparati: degli ...#tecnicadellascuola #news #scuola #italia #

Concorso docenti 2023, 40mila posti: requisti e prove. Le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 21 settembre alle 14:30 Orizzonte Scuola

Novità Concorso straordinario ter posti disponibili La Scuola Oggi

Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a giovedì 21 settembre.“I docenti formano le generazioni del futuro” Nel corso dell’evento vengono premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso “The Kids are All Rights”, finalizzato a potenziare le conoscenze ...