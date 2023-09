Ciclisti protestano in strada a Milano per dire “stop ai morti” | “Vogliamo una città 30 subito” E c’è anche Giovanni Storti

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Bastain”. È questo il claim principale che ha portato alcune centinaia di persone a scendere per le strade di. Sonoe pedoni che ogni giorno percorrono le strade del capoluogo lombardo e che, complicigli incidenti ormai quotidiani, chiedono una “30”. Per la manifestazione indetta oggi, giovedì 21 settembre, i luoghi di incontro sono stati quattro: gli attraversamenti pedonali senza semaforo tra i bastioni di Porta Nuova e via Solferino, tra viale Bianca Maria e via Mascagni, tra viale di Porta Vercellina e via Biffi e tra viale Beatrice d’Este e via Melegnano. Tantele famiglie con bambini che hanno partecipatoal corteo che, partito dalla zona di piazza XXV Aprile è arrivato vicino a palazzo ...

Al di là delle premesse e dell'esito della manifestazione, la protesta contro l'amministrazione Sala dimostra che anche i ciclisti e pedoni sono scontenti delle attuali politiche comunali che, sulla ...

Manifestazione di ciclisti (e non) in tutto il centro di Milano. "Adesso fermiamo la città", questo lo slogan per la protesta dei cittadini che chiedono al comune strade più sicure per bici e pedoni. Decine di persone, tra pedoni e ciclisti, si sono ritrovate in via Mascagni a Milano per protestare contro la situazione riguardante la sicurezza stradale a ...