Ahsoka | chi è l' attore che interpreta Ezra Bridger nella miniserie Star Wars

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo essere finalmente comparso in scena, scopriamo chi è l'cheil Jedi di. Nell'ultimo episodio diabbiamo visto finalmente l'esordio in live-action di, uno dei personaggi chiave della serie animataRebels e che all'inizio dellacon Rosario Dawson era scomparso. Scopriamo chi è quindi l'che lo. In Rebels,era stato doppiato da Taylor Gray, ma per il suo debutto in live-action, il personaggio è statoto dall'Eman Esfandi. Se riconoscete Esfandi dopo averlo visto nel nuovo episodio di, probabilmente è perché è apparso in un ...