Caro spesa | prezzi pane e pasta al top | Aumenti allarmanti

L'associazione ha esaminato anche i prezzi di traghetti, aerei e noleggio auto nella settimana di Ferragosto e stimato ladi una famiglia con due bambini per un soggiorno in una struttura a 3 ...Leggi Anche Vacanze: la destinazione si sceglie in base al prezzo- ombrelloni Per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento ...a mare Considerata laper l'...Il record del- tariffe spetta però a Cefalù, dove una struttura 3 stelle (o equiparata) costa ... Per i traghetti latra andata e ritorno per un nucleo con due bambini e auto al seguito '...

In arrivo card da 380 euro per le famiglie contro il caro spesa: ecco chi ne ha diritto Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – E’ caro spesa alimentare con rincari medi al doppio dell’inflazione e proprio sui beni primari come pane, pasta, burro. A fronte di un tasso di inflazione del 7,6% a maggio, i prezzi dei ...Le mete più costose del 2023 secondo la classifica di Assoutenti. Per un viaggio in aereo o in nave si spedono cifre record. E in hotel tramonta la formula dela colazione inclusa. Si paga anche quella ...