Abitudini rilassanti che ti aiuteranno a dormire molto meglio

(Di sabato 10 giugno 2023) Modificare la dieta e lo stile di vita può aiutare a migliorare la qualità del sonno. Anche integratori e rimedi naturali possono essere utili. Un buon sonno è importante quanto l’esercizio fisico regolare e una dieta sana. Le ricerche dimostrano che un sonno insufficiente ha effetti negativi immediati sugli ormoni, sulle prestazioni fisiche e sulle funzioni cerebrali. Un buon sonno è la chiave per affrontare alle sfide quotidiane – grantennistoscana.itPuò anche causare un aumento di peso e aumentare il rischio di malattie sia negli adulti che nei bambini. Al contrario, un buon sonno può aiutare a mangiare meno, fare più esercizio fisico e essere più sani. Qualche consiglio perla notte Negli ultimi decenni, la qualità e la quantità del sonno sono diminuite. Di fatto, molte persone dormono regolarmente poco. Se ...

Mandorle : il notevole contenuto dei minerali, quali calcio, magnesio e potassio, le ...e l'identità personale dalla quantità e qualità di cibo ingerito permette di considerare le......PELLE LUMINOSA QUALI SCEGLIERE La beauty routine è ormai entrata a far parte delle sani... Il rullo è pensato per realizzaremassaggi anche nelle zone più delicate, come il ...I consigli di Emma Anche se ogni mamma ha necessità,e routine differenti, esistono ...6%), una gran parte di loro legge un libro (35,8%), fa meditazione (9,8%) o ascolta playlist(...