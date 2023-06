Transito di armi a Genova | autorità portuale e prefetto disertano l’audizione in Comune Pd | “Assenze parlano da sole”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo cinque anni di scioperi, manifestazioni e proteste, approda in commissione comunale la vertenza dei lavoratori portuali che da tempo si oppongono aldelledal Porto diverso scenari di guerra, in particolare verso Yemen e Siria. Erano attesi in, il presidente dell’, Paolo Emilio Signorini, ilRenato Franceschelli e rappresentanti di guardia di finanza, polizia di stato e capitaneria di porto. Avrebbero avuto finalmente l’occasione, in una sede istituzionale, di rendere noto all’amministrazione e ai cittadini quale, inconsueta, interpretazione viene data adella legge che vieta ildidestinate a zone di guerra. Eppure, malgrado i tre mesi di ...

... attiva sui due lati dell'Atlantico, con l'unico obiettivo di fare soldi trafficando in: così ... aveva già preparato "veicoli societari, bancari e finanziari per ile la ripartizione di ...... durante il servizio perlustrativo, ha eseguito alcuni controlli a veicoli innella zona ... Leimproprie sono state recuperate e poste in sequestro. La persona è stata denunciata in stato ...... privando Kiev di enormi entrate di. Inoltre, il riassunto dell'intelligence afferma che l'...hanno già ammonito l'Ucraina per gli attacchi al di fuori del suo territorio condotti con, ...

Transito di armi a Genova, autorità portuale e prefetto disertano l’audizione in Comune Il Fatto Quotidiano

Decreto di perquisizione personale e locale e di perquisizione informatica eseguito dalla Digos nei confronti di D'Alema e Profumo ...Riduzione delle carreggiate, limite di velocità a 30 km/ora, divieti di sorpasso e di sosta con rimozione forzata. Ecco cosa cambia ...