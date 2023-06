Digitale | per un terzo degli italiani innovazione tecnologica è priorità assoluta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Il 91%è consapevole del valore delle infrastrutture digitali per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese; secondo il 95% l'e la digitalizzazione del Paese sono aspetti importanti e per circa unrappresentano una.E' quanto emerge dai risultati dell'indagine elaborata dall'istituto Piepoli per Inwit e presentata in occasione delStakeholder Forum dell'azienda. L'87%intervistati associa la digitalizzazione al raggiungimentoobiettivi di sostenibilità e l'89% percepisce la tecnologia 5G come una grande opportunità. Sempre secondo questa indagine, per il 50%...